Trump a Išiba nedosiahli obchodnú dohodu na samite G7

Tokio 17. júna (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba a americký prezident Donald Trump nedosiahli dohodu o obchode počas samitu skupiny G7. To vyvoláva obavy z recesie v Japonsku, keďže americké clá tvrdo zasiahli jeho ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



„Budeme pokračovať v aktívnej koordinácii so Spojenými štátmi, aby sme dosiahli dohodu, ktorá bude výhodná pre obe krajiny bez toho, aby sme obetovali národné záujmy Japonska,“ povedal Išiba novinárom v pondelok (16. 6.) medzi rokovaniami G7, skupiny najbohatších ekonomík sveta. Dodal, že stále existuje niekoľko bodov, v ktorých sa obe strany rozchádzajú.



Trump novinárom povedal, že mal skvelý rozhovor s Išibom a možnosť dohody stále existuje. „Japonci sú tvrdí,“ vyhlásil Trump s tým, že Japonsko dostane tiež list, v ktorom bude jasne uvedené, čo musí zaplatiť, ak chce s USA obchodovať.



Dohoda, ktorá by priniesla ústupky v niektorých kľúčových bodoch vrátane ciel na autá, by pravdepodobne podporila Išibovu vládu pred voľbami do hornej komory parlamentu na budúci mesiac. Premiér má oslabenú pozíciu po tom, čo vlani v októbri nedosiahol dobrý výsledok vo voľbách, v dôsledku čoho má menšinovú vládu.



Išiba však môže propagovať svoje odhodlanie chrániť najlepšie záujmy Japonska namiesto toho, aby sa ponáhľal uzavrieť dohodu, ktorá by nebola uspokojivá. Prieskum, ktorý minulý mesiac uskutočnili noviny Mainiči, ukázal, že 62 % opýtaných uprednostňuje, aby sa vláda držala svojho postoja, než aby „skočila do dohody“.



Išiba a Trump pred stretnutím na samite G7 spolu hovorili telefonicky trikrát, zatiaľ čo najvyšší japonský vyjednávač Rjosei Akazawa cestoval do Washingtonu šesťkrát, aby sa stretol so svojimi americkými náprotivkami. Necelý týždeň pred samitom G7 Išiba uviedol, že dohoda môže byť uzavretá v poslednej chvíli, zatiaľ čo Akazawa opísal rozhovory s USA ako podobné „prechádzke hmlou“.



Japonský premiér po stretnutí s Trumpom vyhlásil, že nemôže povedať, kedy by sa mohla dosiahnuť dohoda. Dodal, že rokovania budú pokračovať na ministerskej úrovni.



V súčasnosti neexistujú oficiálne plány, že by sa Išiba a Trump stretli pred očakávaným zvýšením ciel začiatkom júla. A japonská vláda nepotvrdila, kedy sa Akazawa môže pustiť do ďalšieho kola rozhovorov.



USA plánuje zaviesť na dovoz z Japonska tzv. recipročné clo vo výške 24 %. Okrem toho sa na ázijskú krajinu vzťahujú clá vo výške 25 % na oceľ, hliník a autá. A momentálne aj plošné 10-percentné clo na zvyšný dovoz, ktoré sa zvýši, keď budú zavedené recipročné clá.