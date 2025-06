Trump a Si Ťin-pching uskutočnili dlhoočakávaný telefonický rozhovor

Washington/Peking 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump a čínsky líder Si Ťin-pching vo štvrtok spolu telefonovali, v čase, keď stagnujúce rokovania o clách medzi oboma krajinami otriasli globálnym obchodom. TASR o tom informuje na základe správy AP. Rozhovor potvrdilo čínske ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého telefonát inicioval Trump. Biely dom to bezprostredne nekomentoval. Obsah telefonátu nie je známy. Trump deň predtým vyhlásil, že je ťažké dosiahnuť dohodu so Si Ťin-pchingom.



Rokovania medzi USA a Čínou začali viaznuť krátko po dohode z 12. mája o vzájomnom znížení colných sadzieb, kým prebiehajú rozhovory o obchode. Trump dočasne znížil clá na čínsky tovar zo 145 % na 30 % na 90 dní, aby sa umožnili rozhovory. Čína zase znížila clá na americký tovar zo 125 % na 10 %.



Boj oboch strán o ekonomické výhody ale bráni pokroku a rokovania sa zastavili. USA z toho obvinili Čínu. Washington tvrdí, že nedodržala sľub o uvoľnení kontroly vývozu vzácnych zemín potrebných pri výrobe špičkovej elektroniky. Peking zase kritizoval Washington za jeho vlastné obmedzenia pri vývoze čipov a softvéru na navrhovanie čipov a pre prístup k vízam pre študentov vysokých škôl a postgraduálnych študentov.



Americký minister financií Scott Bessent po uviaznutí rokovaní vyhlásil, že je potrebný rozhovor medzi Trumpom a Si Ťin-pchingom, aby sa rozhovory mohli znovu rozbehnúť. Základné napätie medzi oboma krajinami však môže pretrvávať.



Aj keď sa rokovania obnovia, Trump chce znížiť závislosť Ameriky na dodávkach z čínskych tovární a reindustrializovať USA, zatiaľ čo Čína chce pokračovať v rozvoji technológií, ako sú elektrické vozidlá a umelá inteligencia, ktoré by mohli byť kľúčové pre zabezpečenie jej ekonomickej budúcnosti.



Spojené štáty vykazujú veľké schodky v obchode s Čínou. Zameranie sa čínskej vlády na výrobu z nej urobilo významnú ekonomickú a geopolitickú veľmoc, ale ekonomika krajiny sa spomaľuje po realitnej kríze a pandémii koronavírusu, ktorá oslabila spotrebiteľské výdavky.



Trump a Si Ťin-pching predtým hovorili v januári, tri dni pred inauguračným dňom. Dvojica diskutovala o obchode, ako aj o Trumpových požiadavkách, aby Čína urobila viac, aby zabránila vstupu syntetického opioidu fentanylu do USA.