Trump a Starmer uzavreli novú obchodnú dohodu na dovoz tovarov aj clá

Washington/Londýn 8. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil novú „prelomovú obchodnú dohodu“ s Britániou, prvú svojho druhu odkedy uvalil dovozné clá na tovar zo zahraničia. Dohoda sa týka viacerých oblastí vrátane poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu. V rámci nej Trump tiež súhlasil so znížením ciel na britské autá, oceľ a hliník. Britský premiér Keir Starmer obchodnú dohodu privítal, informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



„Som nadšený, že môžem oznámiť, že sme dosiahli prelomovú obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.



Na základe dohody by mala Británia nakupovať viac amerického hovädzieho mäsa a zjednodušiť svoj colný proces pre tovar zo Spojených štátov.



„Dohoda zahŕňa miliardy dolárov zväčšeného prístupu na trh pre americký vývoz, najmä v oblasti poľnohospodárstva,“ dodal americký líder. Pakt podľa neho „dramaticky zvýši prístup pre americké hovädzie mäso, etanol a prakticky všetky produkty, ktoré vyrábajú naši skvelí poľnohospodári,“ vysvetlil.



Trump poprel, že by novú dohodu preceňoval a trval na tom, že je ďalekosiahla a môže sa ešte rozšíriť. „Na konečných detailoch sa pracuje... V najbližších týždňoch bude všetko veľmi definitívne,“ povedal Trump novinárom.



Britský premiér taktiež vyzdvihol význam novej dohody. „Toto je naozaj fantastický, historický deň,“ povedal Starmer prostredníctvom videolinky počas súbežných tlačových konferencií v Británii a Washingtone.



Predstavitelia Spojeného kráľovstva podľa AP uviedli, že Trumpove automobilové clá sa znížia z 27,5 percent na 10 percent na kvótu 100.000 vozidiel a dovozné clá na oceľ a hliník sa znížia z 25 percent na nulu.