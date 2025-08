Trump: Ak EÚ nezabezpečí sľúbené investície, bude platiť 35 % clo

Washington 5. augusta (TASR) - Spojené štáty majú k dispozícii 600 miliárd dolárov (518,81 miliardy eur), ktoré im Európska únia (EÚ) prisľúbila v rámci colnej dohody, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Dali nám 600 miliárd dolárov, ktoré môžeme investovať do čohokoľvek, čo chceme,“ povedal Trump v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC. Túto sumu označil za „dar“, ktorý nie je pôžičkou, a preto ho nie je potrebné splatiť do troch rokov. Jeho vyjadrenie je v rozpore s postojom Európskej komisie (EK), podľa ktorej spoločnosti v EÚ chcú v nasledujúcich rokoch investovať v USA 600 miliárd USD. Viacerí predstavitelia Komisie uviedli, že investície sú vecou súkromných podnikov, ktoré Komisia ako verejný orgán nemôže zaručiť.



Na otázku, čo sa stane, ak EÚ nezabezpečí uvedené investície, Trump odpovedal, že „tak potom zaplatia clá vo výške 35 %“. Nie je však jasné, kedy by vôbec nastalo porušenie obchodnej dohody, keďže investície majú byť rozložené na niekoľko rokov. Komisia zatiaľ neoznámila, ktoré podniky prejavili záujem o investovanie a v akej výške.



EÚ a USA koncom júla dosiahli dohodu v colnom spore. Dohoda medzi Trumpom a predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou stanovuje colnú sadzbu vo výške 15 % pre väčšinu dovozov z EÚ do USA. Nové clá majú vstúpiť do platnosti 7. augusta. Okrem 600 miliárd USD v investíciách EÚ sľúbila Trumpovi, že do konca jeho funkčného obdobia nakúpi americké energie v hodnote 750 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1565 USD)