Trump chce 10-percentné clá kompenzovať Američanom nižšími daňami

Washington 11. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump obhajoval svoje plány zaviesť v prípade opätovného zvolenia za prezidenta základné dovozné clá vo výške 10 %. Následné predpokladané zvýšenie cien pre domácnosti by kompenzoval nižšími daňami a inými opatreniami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump sa už skôr vyjadril, že v prípade opätovného získania úradu v novembrových prezidentských voľbách zavedie 10-percentné clá na všetok dovoz do USA. V prípade dovozu z Číny by zvýšil clá až o 40 percentuálnych bodov na 60 %. Jeho plány vyvolali diskusie o vplyve takýchto krokov na vývoj inflácie. Americká ministerka financií Janet Yellenová uviedla, že Trumpom plánované clá povedú k rastu nákladov pre amerických spotrebiteľov.



V rozhovore pre spravodajskú stanicu CNBC však Trump povedal, že v clá verí. Tie podľa neho pomáhajú americkému priemyslu, ktorý "je využívaný Čínou aj inými krajinami". Ako kompenzáciu vidí nižšie dane. "Myslím si, že dane by sa mohli znížiť a aj iné veci by to mohli viac než kompenzovať," uviedol. Popri ekonomike clá posilňujú aj pozíciu pri vyjednávaní s inými štátmi, uviedol Trump a dodal, že obavy zo zavedenia odvetných ciel ostatnými štátmi voči USA nemá.