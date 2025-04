Trump chce, aby U. S. Steel zostali v amerických rukách

Tokio 14. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump podporuje investíciu do oceliarní U. S. Steel, ale tak, aby zostali v rukách Američanov. Uviedol to v nedeľu (13. 4.) ma palube vládneho lietadla Air Force One, keď sa vracal do Washingtonu zo svojho sídla na Floride. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Trump minulý týždeň povedal, že nechce, aby oceliarne U. S. Steel skončili v rukách japonského koncernu Nippon Steel, ale neprekážalo by mu, keby Japonci získali menšinový podiel v americkej spoločnosti. Trump a japonský premiér Šigeru Išiba diskutovali o dohode počas svojho februárového stretnutia.



„Rozdiel medzi akvizíciou a investíciou treba dôkladne preskúmať vo svetle zákona USA, ale určite musí existovať bod, v ktorom (U. S. Steel) zostanú ako americká spoločnosť a kde sa môžu realizovať aj japonské záujmy,“ povedal Išiba v pondelok poslancom v japonskom parlamente.



Pôvodná dohoda Nippon Steel o kúpe U. S. Steel, ktorú oznámili v decembri 2023, čelila od začiatku protivetrom. Bývalý americký prezident Joe Biden aj Trump minulý rok vyhlasovali, že U. S. Steel by mali zostať americkým vlastníctvom, keď sa snažili získať voličov v dôležitom štáte Pensylvánia, kde má spoločnosť hlavné sídlo, počas kampane pred prezidentskými voľbami.



V januári 2025 Biden zablokoval transakciu z dôvodu národnej bezpečnosti. Obe spoločnosti však rýchlo napadli jeho rozhodnutie na súde. Uviedli pritom, že im bolo odopreté spravodlivé preskúmanie otázky národnej bezpečnosti „z čisto politických dôvodov“. A vyzvali súd, aby nariadil nové preskúmanie navrhovanej fúzie.