Trump chce zastaviť výstavbu plynovodu Severný prúd 2

Washington 12. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil sankciami, ktoré majú zastaviť výstavbu plynovodu Severný prúd 2 medzi Ruskom a Nemeckom.



Trump povedal novinárom v Bielom dome počas stretnutia s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, že uvažuje o uvalení sankcií, ktoré by plynovod blokovali. Nešpecifikoval však, koho by sa sankcie mali týkať.



"Chránime Nemecko pred Ruskom a Rusko dostane miliardy dolárov z Nemecka," uviedol Trump. Dodal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na summite lídrov skupiny G20, ktorý sa bude konať koncom júna v Japonsku.



USA sú proti výstavbe plynovodu Severný prúd 2, lebo sa obávajú, že Rusko využije dodávky plynu ako páku proti západoeurópskym krajinám, ktoré sú od dodávok ruského plynu závislé. Americkí politici takisto poukazujú na to, že plynovod Severný prúd 2 umožní Rusku ľahšie odstrihnúť Ukrajinu od plynu, ktorá je aktuálne kľúčovou tranzitnou krajinou pre dodávky do Európy.



Americký minister energetiky Rick Perry povedal počas svojej májovej návštevy Ukrajiny, že Kongres by mal pripraviť sankčnú legislatívu proti firmám, ktoré sa podieľajú na výstavbe plynovodu.