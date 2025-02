Trump chce zaviesť clá pre Mexiko a Kanadu od 4. marca

Washington 27. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje od utorka 4. marca zaviesť clá na dovoz z Kanady a Mexika a clo vo výške 10 % na dovoz z Číny chce zdvojnásobiť. Uviedol to na svojej sociálnej sieti Truth Social. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Trump na sociálnej sieti napísal, že nelegálne drogy, ako je fentanyl, sa pašujú do Spojených štátov v množstvách, ktoré sú "neprijateľné" a clá na dovoz prinútia tieto krajiny, aby zakročili proti ich pašovaniu.



"Nemôžeme dovoliť, aby táto pohroma naďalej poškodzovala USA, a preto, kým sa nezastaví alebo vážne neobmedzí, navrhované clá, ktoré majú vstúpiť do platnosti 4. marca, skutočne vstúpia do platnosti podľa plánu," napísal Trump. "Číne bude v ten deň zavedená dodatočná colná tarifa vo výške 10 %," dodal.



Trump začiatkom februára najprv oznámil a potom na mesiac zastavil zavedenie ciel vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika za to, že nedostatočne bránia nelegálnemu prisťahovalectvu a pašovaniu fentanylu do USA. Mesačná pauza sa končí 4. marca.



Vyhliadky na eskaláciu ciel už uvrhli globálnu ekonomiku do chaosu a spotrebitelia vyjadrujú obavy zo zhoršenia inflácie. Automobilový sektor bude trpieť najviac, ak budú na dovoz z Mexika a Kanady, dvoch najväčších obchodných partnerov USA, uvalené clá vo výške 25 %.



Ale vyhliadky na vyššie ceny a pomalší hospodársky rast by mohli zasadiť politický úder aj Trumpovi, konštatuje AP.



Americký prezident poznamenal tiež, že plány na uvalenie "recipročných ciel" od apríla zostávajú v platnosti. Tie chce v záujme spravodlivosti účtovať krajinám, ktoré zaviedli clá na dovoz z USA, a to v rovnakej výške.