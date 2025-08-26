< sekcia Ekonomika
Trump: Čína musí dodať USA magnety, inak jej hrozia 200-percentné clá
Pripustil, že takéto extrémne opatrenia by v podstate zastavili obchod s Čínou a dodal, že by to bolo v prípade potreby prijateľné.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením ciel až do výšky 200 % na čínsky dovoz, ak Peking nezabezpečí spoľahlivé dodávky magnetov vyrobených zo vzácnych zemín do USA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„Musia nám dať magnety. Ak nám magnety nedajú, musíme im účtovať 200-percentné clo alebo niečo podobné,“ povedal Trump v pondelok (25. 8.) počas stretnutia s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom v Bielom dome.
Vzácne zeminy sú kovy, ktoré sú nevyhnutné pre moderné technológie vrátane smartfónov, veterných turbín, elektrických vozidiel či vojenského vybavenia.
Čína je svetovým lídrom v produkcii a spracovaní týchto kovov a USA sa spoliehajú na ich dovoz. Peking počas obchodného konfliktu s USA obmedzil vývoz vzácnych zemín a magnetov.
Najnovšie Trumpove vyjadrenia kontrastujú s jeho zmierlivejším tónom začiatkom augusta, keď oznámil predĺženie „colného prímeria“ s Čínou o 90 dní.
V máji sa obe krajiny dohodli na pozastavení vysokých ciel s cieľom pokročiť v diskusiách o obchode, dodávkach vzácnych zemín a prístupe k čipom umelej inteligencie (AI). Podľa Wall Street Journal sa tento týždeň očakáva príchod čínskej delegácie do Washingtonu na ďalšie rokovania.
