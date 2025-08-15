Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump: Clá na polovodiče by mohli dosiahnuť 300 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Americký prezident naznačil tiež, že by sa mohol s Putinom rozprávať o clách, keďže podľa neho ruský líder privedie na samit aj podnikateľov.

Autor TASR
Washington 15. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že v nasledujúcich dvoch týždňoch zavedie clá na polovodiče. Ide o najnovší náznak toho, že pripravuje podstatné rozšírenie svojho colného režimu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

„Zavediem clá na budúci týždeň a týždeň po ňom, na oceľ a, povedal by som, čipy,“ povedal Trump v piatok novinárom na palube lietadla Air Force One, keď smeroval na Aljašku na samit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Nie je jasné, či sa Trump v súvislosti s clami na oceľ nepomýlil. Už v júni zvýšil totiž clá na dovoz ocele a hliníka na 50 %.

Prezident opakovane vyhlásil, že v priebehu niekoľkých týždňov zavedie clá na čipy a liečivá, ale zatiaľ neboli zverejnené žiadne formálne oznámenia.

Oba sektory sú od apríla predmetom vyšetrovania ministerstva obchodu. To je nevyhnutný predpoklad na to, aby Trump zaviedol clá z dôvodov národnej bezpečnosti. Tento proces sa môže ukázať ako komplikovaný a vyšetrovanie môže trvať mesiace alebo dlhšie.

Výrobcovia a firmy, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou, chcú viac jasnosti pokiaľ ide o plány ciel na polovodiče, keďže čipy sú súčasťou širokej škály moderných spotrebiteľských produktov.

Minulý týždeň Trump počas stretnutia s generálnym riaditeľom spoločnosti Apple Timom Cookom povedal, že plánuje clo vo výške 100 % na dovoz polovodičov, čomu sa firmy môžu vyhnúť presunom výroby do USA. V piatok Trump naznačil, že clo na dovážané polovodiče by mohlo byť ešte vyššie, 200 % aj 300 %.

Americký prezident naznačil tiež, že by sa mohol s Putinom rozprávať o clách, keďže podľa neho ruský líder privedie na samit aj podnikateľov. „Všimol som si, že berie veľa podnikateľov z Ruska, a to je dobré, páči sa mi to, pretože chcú podnikať,“ povedal Trump. „Ale nebudú podnikať, kým neukončíme vojnu.“

Trump v predchádzajúcich týždňoch pohrozil, že uvalí vyššie clá na odberateľov ruských energií vrátane cla vo výške 50 % na tovar z Indie, ktorá patrí medzi najväčších nákupcov ruskej ropy. Naznačil tiež, že by mohol sprísniť sankcie pre Moskvu, ak stretnutie nedopadne dobre.
