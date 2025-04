Trump čoskoro oznámi osobitné clá na dovoz polovodičov

Washington 14. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje čoskoro oznámiť nové osobitné clá v polovodičovom priemysle. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Oznámim to v priebehu budúceho týždňa,“ povedal Trump v nedeľu (13 .4.) a dodal, že v tejto oblasti je potrebná „určitá miera flexibility“. Na otázku, či sa táto flexibilita bude vzťahovať aj na určité skupiny výrobkov, odpovedal, že v niektorých prípadoch možno áno. Prezident nešpecifikoval, o aké výrobky by išlo s tým, že podrobnosti poskytne v nie príliš vzdialenej budúcnosti.



Administratíva prezidenta Trumpa v piatok (11. 4.) večer vyňala elektroniku z takzvaných recipročných ciel, čím poskytla veľkú úľavu technologickým firmám, ako je Apple. Minister obchodu Howard Lutnick v nedeľu uviedol, že smartfóny, počítače a niektoré ďalšie elektronické výrobky budú podliehať samostatným clám spolu s polovodičmi. Nové clá by mali byť podľa jeho vyjadrenia zavedené približne o mesiac.