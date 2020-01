Trump: EÚ nemá inú možnosť, ako súhlasiť s novou dohodou o obchode

Davos 22. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) nemá inú možnosť, ako rokovať s USA o novej obchodnej dohode. Uviedol to v stredu americký prezident Donald Trump pre televíziu CNBC.



Trump sa v utorok (21. 1.) stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vo Švajčiarsku. Americký prezident pre CNBC označil tieto rokovania za „vynikajúce“.



Počas aktuálnych obchodných rokovaní s Úniou pohrozil, že zavedie clá na európske autá v snahe čeliť silným lídrom EÚ. Von der Leyenovej vraj povedal, že ak obe strany nedosiahnu obchodnú dohodu, bude musieť „konať“, a to vo forme „veľmi vysokých ciel na ich autá a iné veci“.



Trump pre CNBC ďalej povedal, že Európa je „veľmi ťažko zvládnuteľná“ a „využila“ Spojené štáty, ale podľa neho blok teraz nemá inú možnosť, ako uzavrieť s ním dohodu.



„Mnoho rokov sme mali obrovský deficit (v obchode) s Európou, viac ako 150 miliárd USD (134,95 miliardy eur),“ vyhlásil a dodal, že by bol veľmi prekvapený, keby musel zaviesť clá.



Podľa úradu amerického obchodného zástupcu v roku 2018 vykázali USA deficit v obchode s tovarom a službami s EÚ na úrovni 109 miliárd USD.



A podľa údajov amerického ministerstva obchodu vývoz tovaru a služieb z USA do EÚ podporil v roku 2015 približne 2,6 milióna pracovných miest v Spojených štátoch.



(1 EUR = 1,1115 USD)