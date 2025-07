Trump: Hlavná úroková sadzba je vyššia o tri percentuálne body

Washington 9. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu opätovne vyzval americkú centrálnu banku, aby znížila hlavnú úrokovú sadzbu, pričom uviedol, že oproti súčasnej úrovni by mala byť nižšia minimálne o tri percentuálne body. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump v poslednom období opakovane zaútočil na prezidenta americkej centrálnej banky (Fed) Jeromeho Powella za úrokové sadzby, ktoré, ako povedal, zvyšujú náklady na obsluhu amerického dlhu. Ten v súčasnosti dosahuje 36,2 bilióna USD (30,95 bilióna eur).



„Naša hlavná úroková sadzba je minimálne o tri percentuálne body vyššia, než by mala byť. Sadzbu znížte,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



V podstate zopakoval svoje predstavy o úrokových sadzbách z konca júna, keď uviedol, že hlavná úroková sadzba v USA by mala v súčasnosti dosahovať 1 %. Fed ju však na ostatnom zasadnutí v polovici júna potvrdil v pásme od 4,25 % do 4,50 %, na čo Trump okamžite reagoval tvrdými útokmi na šéfa Fedu s odkazom, že by bol rád, keby odstúpil.



Zhruba v rovnakom období uviedol, že na post šéfa centrálnej banky uvažuje o štyroch menách a médiá informovali, že najväčšie šance majú bývalý guvernér Fedu Kevin Warsch, hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett, súčasný guvernér Fedu Christopher Waller a minister financií Scott Bessent. Najnovšie denník The Wall Street Journal napísal, že podľa informovaných zdrojov je vážnym kandidátom na tento post práve Hassett. Powellovi sa mandát končí v máji budúceho roka.



(1 EUR = 1,1698 USD)