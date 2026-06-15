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Trump: Hormuzský prieliv bude otvorený po podpísaní dohody s Iránom

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Ľudia sa zhromažďujú na paddleboardoch v plytkej vode, zatiaľ čo nákladné a servisné lode kotvia v Hormuzskom prielive pri meste Bandar Abbas v Iráne, v pondelok 1. júna 2026. Foto: TASR/AP

Dôvodom sú práce na odmínovaní, uviedol.

Autor TASR
Washington 15. júna (TASR) - Hormuzský prieliv, ktorý má kľúčový význam pre svetový obchod s ropou a so zemným plynom, bude opäť otvorený po formálnom podpísaní dohody s Iránom, čo sa uskutoční v piatok (19. 6.). Dôvodom sú práce na odmínovaní, uviedol v pondelok americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Po otvorení prielivu bude ropa opäť prúdiť, čo prospeje regiónu aj celému svetu, napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. O otvorení prielivu po piatkovom (12. 6.) podpísaní rámcovej dohody o ukončení bojov predtým informovala aj iránska tlačová agentúra Tasnim. Irán súhlasí s otvorením prielivu a mýto sa vyberať nebude, dodal Trump, pričom zopakoval, že nariadil zrušenie americkej blokády iránskych prístavov.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu (14. 6.) večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
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