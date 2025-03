Trump hovorí, že mu môže byť jedno, ak ceny dovážaných áut stúpnu

Washington 30. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu (29. 3.) vyhlásil, že mu „môže byť jedno“, ak zahraničné automobilky zvýšia ceny áut pre Američanov po zavedení ciel v USA. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



V USA sa začali šíriť správy, že sa Trump vyhrážal vedúcim predstaviteľom automobiliek represáliami, ak ceny porastú. Ale pre NBC News povedal, že zvýšenie cien dovážaných vozidiel jednoducho pomôže výrobcom v USA.



„Je mi to jedno. Dúfam, že zvýšia ceny, pretože ak to urobia, ľudia si budú kupovať autá americkej výroby,“ povedal v NBC.



Trump vo štvrtok (27. 3.) oznámil zavedenie plošných ciel vo výške 25 % na všetky osobné a ľahké nákladné autá vyrobené mimo Spojených štátov, ktoré majú nadobudnúť účinnosť začiatkom apríla.



Clá na autodiely z krajín, na ktoré sa vzťahuje obchodná dohoda USA s Mexikom a Kanadou, sa oneskoria, pretože úradníci musia najskôr rozmotať zmiešaný dodávateľský reťazec.



Ale inak má Trump v pláne trvalé clá, aby podporil výrobu v USA a podľa jeho názoru zachránil americký automobilový priemysel.



Napriek jeho snahám o posilnenie domácej výroby ceny akcií najväčších amerických automobiliek klesli a odborníci varovali, že rast cien vozidiel zasiahne amerických spotrebiteľov. Niektorí experti upozorňujú, že výrobcovia v USA sa v uplynulých rokoch zameriavali najmä na veľké a drahšie vozidlá, zatiaľ čo takmer všetky lacné nové autá predávané v USA sa vyrábajú inde. Clá tak zasiahnu najmä kupujúcich s nižšími príjmami.



Na otázku televízie NBC News, aké by bolo jeho posolstvo pre znepokojených manažérov automobiliek, Trump odpovedal: „Posolstvom je gratulujem.“



Odkázal im, že ak vyrobia autá v Spojených štátoch, zarobia veľa peňazí.



Podľa Reuters nové autá s cenou pod 30.000 USD (27.785,50 eura) sú už zriedkavosťou, pričom priemerná cena nového vozidla sa blíži k 50.000 USD. Jediný spôsob, ako môžu automobilky generovať zisky z úsporných áut, je vyrábať ich v krajinách s nižšími výrobnými nákladmi.



Prieskum dvoch spoločností, ktoré sa venujú automobilovému trhu, odhalil, že na americkom trhu sa predáva len 16 modelov s priemernou cenou nižšou ako 30.000 USD. A iba jeden z nich, Corolla od Toyoty, sa vyrába v USA. Všetky ostatné sú vyrobené v Mexiku, Južnej Kórei alebo Japonsku.



Zavedenie 25-percentného cla na tieto autá si môže vynútiť zvýšenie ich cien, čo ich urobí nedostupnými pre cieľovú skupinu zákazníkov alebo spôsobí, že sa prestanú dovážať.



„Nové vozidlá budú vo všeobecnosti drahšie,“ povedal Sam Fiorani, viceprezident výskumnej firmy AutoForecast Solutions. „To privedie viac kupujúcich na trh ojazdených vozidiel, čo zvýši aj cenu ojazdených vozidiel.“



(1 EUR = 1,0797 USD)