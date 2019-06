Trump hrozí Číne ďalšími clami

Trump a Si sa stretnú počas víkendu na summite lídrov skupiny G20 v japonskej Osake.

Washington 26. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že zavedie ďalšie clá na čínske tovary, ak sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom nedohodne na obchodnej zmluve.



"Uvalím ďalšie clá, veľmi podstatné ďalšie clá, ak to nebude fungovať, ak sa nedohodneme," povedal Trump v rozhovore pre Fox Business Network. Ponechal otvorenú možnosť, že sa s čínskym prezidentom dohodne, čo by znamenalo, že neprijme ďalšie clá. Trump a Si sa stretnú počas víkendu na summite lídrov skupiny G20 v japonskej Osake.



Trump uviedol, že Čína vie, čo USA požadujú, aby sa mohla uzavrieť obchodná dohoda. Dodal, že ak sa s Pekingom nedohodne, plánuje obmedziť obchod s Čínou. Na otázku, čo si myslí o tom, že niektoré firmy presúvajú produkciu z Číny do Vietnamu, aby sa vyhli clám odpovedal, že Vietnam zaobchádza s USA ešte horšie než Čína.