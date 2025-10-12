< sekcia Ekonomika
Trump hrozí Číne kontrolami vývozu súčiastok pre Boeing
Trump od nástupu do úradu v januári často využíva Boeing vo svojom agresívnom úsilí o premenu globálneho obchodu.
Autor TASR
Washington 12. októbra (TASR) - Spojené štáty by mohli zaviesť kontroly vývozu súčiastok pre lietadlá Boeing ako súčasť reakcie na čínske kontroly vývozu vzácnych zemín. Naznačil to v piatok (10. 10.) prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Trump od nástupu do úradu v januári často využíva Boeing vo svojom agresívnom úsilí o premenu globálneho obchodu. Peking v rámci obchodných sporov s Trumpom v apríli nariadil čínskym leteckým spoločnostiam, aby dočasne zastavili prijímanie dodávok nových lietadiel Boeing.
„Máme veľa vecí vrátane veľkej veci, ktorou sú lietadlá. Čína má veľa lietadiel Boeing a potrebuje súčiastky a veľa podobných vecí,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho pýtali, na aké položky by USA mohli zaviesť kontroly vývozu.
Boeing rokuje o predaji až 500 lietadiel čínskym leteckým spoločnostiam, informovala v auguste agentúra Bloomberg. Bola by to prvá veľká čínska objednávka pre amerického výrobcu od Trumpovho prvého funkčného obdobia.
No aj keby nevyšla, finančná strata pre Boeing bude pravdepodobne malá, povedal Scott Hamilton, letecký analytik spoločnosti Leeham Co. V minulosti sa Čína podieľala až 25 % na objednávkach Boeingu, ale v súčasnosti je to menej ako 5 %.
Podľa spoločnosti Cirium, ktorá sa zaoberá analýzou letectva, čínske aerolínie zadali objednávky na najmenej 222 lietadiel Boeing. Okrem toho majú v prevádzke 1855 lietadiel Boeing. Prevažná väčšina lietadiel, ktoré sú objednané alebo sú v prevádzke, sú populárne modely Boeing 737 s jednou uličkou.
Zákaz vývozu náhradných dielov by zasiahol aj spoločnosť CFM International, spoločný podnik americkej firmy GE Aerospace a francúzskej Safran, ktorý vyrába motor LEAP používaný v Boeingu 737 MAX. GE vyrába tiež motory pre modely Boeing 777 a 787, dve väčšie lietadlá, ktoré si Čína objednala.
Európsky konkurent Boeingu Airbus má podľa spoločnosti Cirium iba 185 objednávok od čínskych zákazníkov. Airbus má výrobný závod v čínskom meste Tchien-ťin, kde mesačne vyprodukuje približne štyri jednopodlažné lietadlá A320.
Čína sa snaží naštartovať vlastnú výrobu komerčných lietadiel, najmä s modelom Comac C919, ktoré je konkurentom A320 a Boeing 737. Čínski zákazníci si podľa Cirium objednali 365 kusov domáceho lietadla.
Americké kontroly vývozu súčiastok dodávaných zo Západu však výrazne spomalili výrobu C919. Do septembra spoločnosť Comac dodala iba päť z 32 lietadiel, ktoré čínski zákazníci očakávajú tento rok.
