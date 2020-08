Trump International Hotel vo Vancouveri po troch rokoch skrachoval

Vancouver 30. augusta (TASR) - Len približne tri roky po otvorení sa Trump International Hotel v kanadskom Vancouveri opäť zatvoril. Prevádzkovateľ ohlásil bankrot, uviedli v sobotu (29. 8.) kanadské médiá.



TA Hotel Management Ltd Partnership (TAHMLP), čo je divízia malajzijskej investičnej spoločnosti TA Global Bhd, uviedla, že dočasné zatvorenie v marci pre pandémiu ochorenia COVID-19 malo negatívny vplyv na operácie hotela, ktorému prudko padli tržby a dostal so do finančných problémov.



"Pokračujúce výdavky od vypuknutia epidémie COVID-19 a nedostatok tržieb spôsobili, že TAHMLP sa dostala do platobnej neschopnosti," uviedla firma na svojej internetovej stránke.



Vancouverský developer Holborn Group, ktorý vlastí 188 metrov vysokú budovu s presklenou fasádou a 69 poschodiami, získal licenciu na meno Trump na základe dohody z roku 2013. Otvorenie Trump International Hotel na začiatku roka 2017 sprevádzali protesty proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi. TA Hotel Management Ltd Partnership si hotel prenajala a prevádzkovala.