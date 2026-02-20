< sekcia Ekonomika
Trump kritizuje zrušenie ciel, sudcov vraj ovplyvnili cudzie záujmy
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Washington 20. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok obvinil sudcov Najvyššieho súdu USA, že sa nechali ovplyvniť „zahraničnými záujmami“, keď rozhodli o zrušení ním zavedených globálnych ciel. Verdikt považuje Trump podľa svojich slov za veľké sklamanie. Za tých členov súdu, ktorí sa postavili proti jeho clám, sa hanbí, povedal na tlačovej konferencii vo Washingtone. Informuje o tom TASR.