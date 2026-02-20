Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump kritizuje zrušenie ciel, sudcov vraj ovplyvnili cudzie záujmy

Autor TASR
Washington 20. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok obvinil sudcov Najvyššieho súdu USA, že sa nechali ovplyvniť „zahraničnými záujmami“, keď rozhodli o zrušení ním zavedených globálnych ciel. Verdikt považuje Trump podľa svojich slov za veľké sklamanie. Za tých členov súdu, ktorí sa postavili proti jeho clám, sa hanbí, povedal na tlačovej konferencii vo Washingtone. Informuje o tom TASR.
