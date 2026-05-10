< sekcia Ekonomika
Trump Media and Technology Group zaznamenala vysokú stratu
Väčšina strát pochádzala z nákupov bitcoinu v hodnote 3,5 miliardy USD, ktoré spoločnosť uskutočnila v roku 2025, keď kryptomena prudko rástla a firma oznámila plány vytvoriť si „bitcoinovú rezervu“.
Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Materská spoločnosť platformy Truth Social Donalda Trumpa, ktorá je jedným z prezidentových obľúbených komunikačných kanálov, zaznamenala za prvé tri mesiace roka stratu takmer 406 miliónov USD (345,21 milióna eur). Jej tržby dosiahli len niečo vyše 870.000 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Kvartálna správa spoločnosti Trump Media and Technology Group za obdobie január až marec 2026 ukázala, že hoci čisté tržby medziročne vzrástli o 6 %, firma zaznamenala výrazné straty súvisiace s inými investíciami.
Prevažná časť strát boli podľa firmy „nepeňažné straty vrátane nerealizovaných strát z digitálnych aktív, založených digitálnych aktív a majetkových cenných papierov (368 miliónov USD), úrokov (11,5 milióna USD) a odmien vo forme akcií (11,8 milióna USD)“.
Väčšina strát pochádzala z nákupov bitcoinu v hodnote 3,5 miliardy USD, ktoré spoločnosť uskutočnila v roku 2025, keď kryptomena prudko rástla a firma oznámila plány vytvoriť si „bitcoinovú rezervu“. Bitcoin však odvtedy klesol približne o tretinu.
Spoločnosť vznikla po tom, čo bol Trump v roku 2021 zablokovaný na platformách Twitter (dnes X) a Facebook, po útoku jeho podporovateľov na americký Kapitol. Hoci Truth Social v praxi slúži ako prezidentov megafón, širší úspech platforma nedosiahla.
(1 EUR = 1,1761 USD)
Kvartálna správa spoločnosti Trump Media and Technology Group za obdobie január až marec 2026 ukázala, že hoci čisté tržby medziročne vzrástli o 6 %, firma zaznamenala výrazné straty súvisiace s inými investíciami.
Prevažná časť strát boli podľa firmy „nepeňažné straty vrátane nerealizovaných strát z digitálnych aktív, založených digitálnych aktív a majetkových cenných papierov (368 miliónov USD), úrokov (11,5 milióna USD) a odmien vo forme akcií (11,8 milióna USD)“.
Väčšina strát pochádzala z nákupov bitcoinu v hodnote 3,5 miliardy USD, ktoré spoločnosť uskutočnila v roku 2025, keď kryptomena prudko rástla a firma oznámila plány vytvoriť si „bitcoinovú rezervu“. Bitcoin však odvtedy klesol približne o tretinu.
Spoločnosť vznikla po tom, čo bol Trump v roku 2021 zablokovaný na platformách Twitter (dnes X) a Facebook, po útoku jeho podporovateľov na americký Kapitol. Hoci Truth Social v praxi slúži ako prezidentov megafón, širší úspech platforma nedosiahla.
(1 EUR = 1,1761 USD)