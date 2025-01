Trump nariadi preskúmať obchodné vzťahy s Čínou, Kanadou a Mexikom

New York 20. januára (TASS) - Novozvolený prezident USA Donald Trump má v úmysle v prvý deň svojho pôsobenia vo funkcii podpísať memorandum, v ktorom poverí federálne úrady preskúmaním obchodnej politiky a posúdením obchodných vzťahov Spojených štátov s Čínou, Kanadou a Mexikom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na denník The Wall Street Journal (WSJ).



Podľa dokumentu budú musieť agentúry analyzovať problematiku obchodných deficitov, nekalých obchodných praktík a menových manipulácií. Posúdia aj obchodnú dohodu medzi USA a Čínou z roku 2020 a jej dodržovania zo strany Pekingu, ako aj obchodnú dohodu medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), o ktorej budú zúčastnené strany opätovne rokovať v roku 2026.



Memorandum nepočíta so zavedením nových ciel. Namiesto toho prináša plán možných ďalších krokov, ktoré by mohli zahŕňať zavedenie ciel a iných opatrení. Medzi ďalšie očakávané kroky patrí revízia ciel na oceľ a hliník, ktoré Trump zaviedol v roku 2018 a ktoré čiastočne zachovala aj administratíva dosluhujúceho prezidenta Joea Bidena.



Z memoranda podľa WSJ jasne vyplýva, že Trump má v úmysle tvrdo presadzovať záujmy USA v obchodných vzťahoch, najmä s Čínou, ktorá podľa Washingtonu neplní svoje záväzky v zmysle dohody z roku 2020.