Trump nariadil ByteDance, aby sa do 90 dní zbavila TikToku v USA

Washington 15. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok (14. 8.) zvýšil tlak na TikTok a jej čínsku materskú spoločnosť ByteDance. V noci na sobotu vydal nariadenie, podľa ktorého sa ByteDance musí do 90 dní zbaviť operácií sociálnej siete na zdieľanie krátkych videí TikTok v USA.



Podľa nového nariadenia sa ByteDance musí do troch mesiacov zbaviť všetkých údajov používateľov v USA, takisto potom nebude môcť vlastniť v Spojených štátoch žiadny majetok, ktorý používa na prevádzku TikToku.



Trump už minulý týždeň s platnosťou od polovice septembra zakázal občanom USA obchodovať s TikTokom a jej materskou spoločnosťou ByteDance. Trump svoje rozhodnutie zdôvodňuje obavou z ohrozenia národnej bezpečnosti. Microsoft preto rokuje s ByteDance o prevzatí operácií TikToku v USA a niekoľkých ďalších krajinách.



"Existujú spoľahlivé dôkazy, ktoré ma vedú k presvedčeniu, že ByteDance by mohla podniknúť kroky, ktoré ohrozia národnú bezpečnosť Spojených štátov," uviedol Trump vo svojom novom nariadení.



Nové nariadenie počíta s tým, že ByteDance zničí všetky svoje zálohy dát spojených s používateľmi v USA a bude o tom informovať výbor pre zahraničné investície v Spojených štátoch CFIUS.



Trump takisto retroaktívne zakázal kúpu aplikácie Musical.ly spoločnosťou ByteDance v roku 2017, ktorá sa neskôr stala súčasťou TikToku.



Firma ByteDance reagovala na nové Trumpovo nariadenie vyhlásením, že v USA má TikTok 100 miliónov používateľov, "pretože je domovom zábavy, sebavyjadrenia a spojenia. Chceme ešte mnoho rokov naďalej prinášať radosť do rodín a zmysluplné kariéry tým, ktorí tvoria na našej platforme."



TikTok už predtým obvinenia Trumpovej administratívy odmietol a vyhlásil, že využije všetky dostupné právne prostriedky, aby zabezpečil dodržovanie zákona a férové zaobchádzanie s firmou a jej užívateľmi, "ak aj nie touto administratívou, potom súdmi v USA". TikTok uviedol, že sa snažil rozptýliť obavy Trumpovej administratívy a nájsť riešenie, ale tá "nevenovala pozornosť faktom, diktovala podmienky dohody bez štandardných právnych postupov a snažila sa vstupovať do rokovaní medzi súkromnými firmami".