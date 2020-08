Trump nariadil rozsiahle reštrikcie proti čínskym sociálnym médiám

Washington 7. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (6. 8.) nariadil rozsiahle reštrikcie proti pôsobeniu čínskych sociálnych médií v USA.



Trumpove nariadenia zakazujú čínskym spoločnostiam ByteDance, ktorá vlastní aplikáciu na zdieľanie videa TikTok, a Tencent, prevádzkovateľovi aplikácie WeChat, vykonávať transakcie v USA. Tento krok povedie k eskalácii napätia medzi Washingtonom a Pekingom.



Nariadenia vstúpia do platnosti o 45 dní a prichádzajú po tom, ako Trumpova administratíva tento týždeň vyhlásila, že zintenzívňuje úsilie o očistenie amerických digitálnych sietí od „nedôveryhodných“ čínskych aplikácií, pričom označila TikTok a WeChat za „vážne hrozby“.



Nesmierne populárny TikTok sa dostal pod paľbu zákonodarcov a administratívy USA pre obavy zo zhromažďovania údajov o používateľoch, čo ohrozuje „národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a hospodárstvo Spojených štátov“.



TikTok automaticky zachytáva veľké množstvo informácií o svojich používateľoch, argumentujú USA, podľa ktorých by Čína mohla potenciálne využiť tieto údaje na sledovanie federálnych zamestnancov a dodávateľov či na podnikovú špionáž.



Americký minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v stredu (5. 8.) uviedol, že USA zvýšia úsilie o zabezpečenie „čistej siete“ v snahe zabrániť rôznym čínskym aplikáciám, ako aj čínskym telekomunikačným spoločnostiam v prístupe k citlivým informáciám o občanoch a firmách v USA.



USA tak zvyšujú tlak na materskú spoločnosť ByteDance, aby uzavrela rokovania o predaji TikToku americkému Microsoftu.



Mobilnú aplikáciu TikTok si stiahlo v USA približne 175 miliónov používateľov a viac ako miliarda po celom svete.



Americký senát hlasoval vo štvrtok za zákaz pre zamestnancov vlády USA sťahovať si TikTok do telefónov. Po schválení návrhu zákona v republikánskom Senáte prichádza na rad Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati.



Niekoľko amerických agentúr už zakázalo zamestnancom sťahovať si TikTok do svojich telefónov.



Trump, ktorý vedie spory s Čínou v mnohých záležitostiach vrátane obchodu a pandémie nového koronavírusu, stanovil konečný termín v polovici septembra na predaj amerických operácií TikToku firme z USA. Ak k tomu nedôjde, aplikácia bude v Spojených štátoch zakázaná.



Microsoft medzitým rozšíril rokovania s vlastníkmi TikToku a má záujem o kúpu globálnych operácií rýchlo rastúcej aplikácie na zdieľanie videa, informovali o tom vo štvrtok noviny Financial Times.



Microsoft odmietol komentovať túto správu. Ale predtým naznačil, že zvažuje dohodu o kúpe operácií TikTok v USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande.