Trump navrhne škrty v rozpočtových programoch,ktoré sa netýkajú obrany

New York 2. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo svojom návrhu rozpočtu na budúci fiškálny rok navrhne znížiť výdavky na ochranu životného prostredia, obnoviteľné zdroje energie, vzdelávanie a programy zahraničnej pomoci spolu o 163 miliárd dolárov (143,32 miliardy eur), uviedol v piatok denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Celkový objem tzv. nemandatórnych výdavkov by mal dosiahnuť 557 miliárd USD, čo predstavuje pokles o 22,6 % v porovnaní s plánovanými výdavkami na fiškálny rok 2025, ktorý sa končí 30. septembra. Hlavné škrty vo financovaní zasiahnu ministerstvá energetiky, vzdelávania, bývania a mestského rozvoja, zdravotníctva a sociálnych služieb, ako aj Agentúru pre ochranu životného prostredia (EPA). Trumpov návrh rozpočtu však vyčlení zvýšené výdavky na obranu hraníc Spojených štátov, uviedol WSJ.



(1 EUR = 1,1373 USD)