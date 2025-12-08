< sekcia Ekonomika
Trump navrhuje balík pomoci pre farmárov vo výške 12 miliárd USD
Balík má pomôcť farmárom, ktorí majú problémy s predajom svojich plodín a zároveň ich zasiahli rastúce náklady po tom, čo prezident zvýšil clá na dovoz z Číny v rámci svojej obchodnej vojny.
Autor TASR
Washington 8. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump navrhuje balík pomoci pre farmárov, ktorých zasiahla jeho obchodná vojna s Čínou, vo výške 12 miliárd USD (10,30 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy AP.
Balík má pomôcť farmárom, ktorí majú problémy s predajom svojich plodín a zároveň ich zasiahli rastúce náklady po tom, čo prezident zvýšil clá na dovoz z Číny v rámci svojej obchodnej vojny.
Podľa predstaviteľa Bieleho domu, ktorý nechcel byť menovaný, Trump predstaví plán neskôr v pondelok na stretnutí s ministrom financií Scottom Bessentom, ministerkou poľnohospodárstva Brooke Rollinsovou, zákonodarcami a farmármi.
Farmári Trumpa vo voľbách podporili, ale jeho agresívna obchodná politika má negatívny vplyv na poľnohospodársky sektor a vyvoláva obavy spotrebiteľov.
Pestovateľov sójových bôbov a ciroku najviac zasiahol obchodný spor USA s Čínou, pretože viac ako polovica ich produkcie smeruje na vývoz, pričom väčšina sa vyváža do Číny.
Pomoc je všeobecne určená farmárom, ktorých zasiahli obchodné vojny s inými krajinami, inflácia a narušenie trhu.
V októbri po stretnutí Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei, Biely dom oznámil, že Peking sa zaviazal nakúpiť do konca kalendárneho roka najmenej 12 miliónov metrických ton sóje z USA. A v každom z nasledujúcich troch rokov 25 miliónov metrických ton ročne.
Od oznámenia dohody koncom októbra Čína nakúpila viac ako 2,8 milióna metrických ton sóje. To je len asi štvrtina toho, čo sľúbila, ale Bessent uviedol, že Čína je na dobrej ceste k splneniu cieľa do konca februára.
Aj počas svojho prvého pôsobenia v úrade prezidenta Trump poskytoval farmárom pomoc v rámci svojich obchodných vojen. V roku 2019 im poskytol viac ako 22 miliárd USD a v roku 2020 takmer 46 miliárd USD.
Trump je tiež pod tlakom, aby riešil prudko rastúce ceny hovädzieho mäsa, ktoré dosiahli rekordné hodnoty, keďže sucho znížilo počet stád v USA a dovoz z Mexika klesá pre výskyt parazita. Trump povedal, že povolí väčší dovoz argentínskeho hovädzieho mäsa.
Požiadal tiež ministerstvo spravodlivosti, aby vyšetrilo zahraničných výrobcov mäsa, ktorých obvinil zo zvyšovania cien hovädzieho, hoci neposkytol dôkazy na podporu svojich tvrdení.
V sobotu (6. 12.) Trump podpísal výkonné nariadenie, ktorým nariaďuje ministerstvu spravodlivosti a obchodnej komisii, aby sa zaoberali „protisúťažným správaním“ v dodávateľských reťazcoch potravín a zvážili prijatie opatrení na presadzovanie práva alebo vypracovanie nových predpisov.
(1 EUR = 1,1655 USD)
Balík má pomôcť farmárom, ktorí majú problémy s predajom svojich plodín a zároveň ich zasiahli rastúce náklady po tom, čo prezident zvýšil clá na dovoz z Číny v rámci svojej obchodnej vojny.
Podľa predstaviteľa Bieleho domu, ktorý nechcel byť menovaný, Trump predstaví plán neskôr v pondelok na stretnutí s ministrom financií Scottom Bessentom, ministerkou poľnohospodárstva Brooke Rollinsovou, zákonodarcami a farmármi.
Farmári Trumpa vo voľbách podporili, ale jeho agresívna obchodná politika má negatívny vplyv na poľnohospodársky sektor a vyvoláva obavy spotrebiteľov.
Pestovateľov sójových bôbov a ciroku najviac zasiahol obchodný spor USA s Čínou, pretože viac ako polovica ich produkcie smeruje na vývoz, pričom väčšina sa vyváža do Číny.
Pomoc je všeobecne určená farmárom, ktorých zasiahli obchodné vojny s inými krajinami, inflácia a narušenie trhu.
V októbri po stretnutí Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei, Biely dom oznámil, že Peking sa zaviazal nakúpiť do konca kalendárneho roka najmenej 12 miliónov metrických ton sóje z USA. A v každom z nasledujúcich troch rokov 25 miliónov metrických ton ročne.
Od oznámenia dohody koncom októbra Čína nakúpila viac ako 2,8 milióna metrických ton sóje. To je len asi štvrtina toho, čo sľúbila, ale Bessent uviedol, že Čína je na dobrej ceste k splneniu cieľa do konca februára.
Aj počas svojho prvého pôsobenia v úrade prezidenta Trump poskytoval farmárom pomoc v rámci svojich obchodných vojen. V roku 2019 im poskytol viac ako 22 miliárd USD a v roku 2020 takmer 46 miliárd USD.
Trump je tiež pod tlakom, aby riešil prudko rastúce ceny hovädzieho mäsa, ktoré dosiahli rekordné hodnoty, keďže sucho znížilo počet stád v USA a dovoz z Mexika klesá pre výskyt parazita. Trump povedal, že povolí väčší dovoz argentínskeho hovädzieho mäsa.
Požiadal tiež ministerstvo spravodlivosti, aby vyšetrilo zahraničných výrobcov mäsa, ktorých obvinil zo zvyšovania cien hovädzieho, hoci neposkytol dôkazy na podporu svojich tvrdení.
V sobotu (6. 12.) Trump podpísal výkonné nariadenie, ktorým nariaďuje ministerstvu spravodlivosti a obchodnej komisii, aby sa zaoberali „protisúťažným správaním“ v dodávateľských reťazcoch potravín a zvážili prijatie opatrení na presadzovanie práva alebo vypracovanie nových predpisov.
(1 EUR = 1,1655 USD)