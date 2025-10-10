< sekcia Ekonomika
Trump navrhuje zrušiť stretnutie s čínskym prezidentom
Čínske ministerstvo obchodu vo štvrtok (9. 10.) oznámilo, že sprísňuje kontroly vývozu vzácnych zemín.
Autor TASR
Washington 1O. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump navrhuje odvolať stretnutie s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom po tom, čo skritizoval Peking za obmedzenie vývozu vzácnych zemín. Pohrozil tiež „masívnym zvýšením ciel“ na čínske výrobky. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a CNBC.
Trump v piatok vyhlásil, že „sa zdá, že neexistuje dôvod“ na stretnutie so Si Ťin-pchingom v rámci jeho nadchádzajúcej cesty do Južnej Kórey po tom, čo Čína sprísnila kontroly vývozu vzácnych zemín, ktoré potrebuje americký priemysel. Prezident naznačil tiež, že v reakcii na kroky vlády v Pekingu zvažuje „masívne zvýšenie“ dovozných ciel na čínske výrobky.
„Jednou z politík, ktoré v tejto chvíli zvažujeme, je masívne zvýšenie ciel na čínske výrobky prichádzajúce do Spojených štátov amerických,“ uviedol Trump na svojej platforme Truth Social. „Existuje mnoho ďalších protiopatrení, o ktorých sa tiež vážne uvažuje,“ napísal.
Čínske ministerstvo obchodu vo štvrtok (9. 10.) oznámilo, že sprísňuje kontroly vývozu vzácnych zemín. Zahraničné subjekty musia teraz získať licenciu na vývoz výrobkov, ktoré obsahujú viac ako 0,1 % vzácnych zemín. Vývozným obmedzeniam budú podliehať aj výrobky v zahraničí, ktoré obsahujú vzácne zeminy z Číny alebo boli pri ich výrobe použité čínske postupy. Novým pravidlám tak bude podliehať aj softvér, technická dokumentácia alebo plány na údržbu a opravy.
Spojené štáty a Čína používajú rôzne kroky ako páku na rokovaniach o obchodnej dohode po tom, ako si začiatkom apríla zaviedli vysoké, trojciferné clá. Na májových rokovaniach vo Švajčiarsku sa však dohodli na dočasnom znížení ciel, no napätie pretrváva, keďže Čína sa snaží obmedziť prístup Ameriky k vzácnym zeminám potrebných na širokú škálu technológií.
„V Číne sa dejú veľmi zvláštne veci! Stávajú sa veľmi nepriateľskými,“ napísal Trump v dlhom príspevku na Truth Social. „Mal som sa stretnúť s prezidentom Si Ťin-pchingom o dva týždne na samite APEC v Južnej Kórei, ale teraz sa zdá, že na to nie je dôvod,“ dodal.
Prvky vzácnych zemín sú kľúčové na výrobu všetkého od smartfónov a elektrických vozidiel až po vojenský hardvér a technológie obnoviteľných zdrojov energie. Čína dominuje v globálnej produkcii a spracovaní týchto materiálov.
Trump tvrdí tiež, že ďalšie krajiny kontaktovali Spojené štáty a vyjadrili hnev nad „veľkým obchodným nepriateľstvom, ktoré sa objavilo z ničoho nič“ zo strany Číny. Prezident dodal, že o tejto záležitosti so Si Ťin-pchingom nehovoril.
