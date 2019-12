Trump nechce zaviesť ďalšie clá na čínsky import

Washington 10. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump nechce zaviesť ďalšie z plánovaných ciel na čínsky tovar od 15. decembra. Ale na to, aby bolo možné sa im vyhnúť, potrebuje vidieť „posun“ v Číne. Vyhlásil to v pondelok (9. 12.) americký minister poľnohospodárstva USA Sonny Perdue.



Peking a Washington sa už 17 mesiacov zmietajú v obchodom spore, ktorý narušil svetové toky obilia, otriasol trhmi a negatívne ovplyvnil rast svetového hospodárstva.



Čína je najväčším nákupcom sóje na svete a v rámci rokovaní o dohode s USA sľúbila, že zvýši import tejto komodity zo Spojených štátov.



"Nemyslím si, že prezident chce zaviesť tieto nové clá, ale musí dôjsť k určitému posunu, ktorý by ho povzbudil, aby tak neurobil," odpovedal Perdue na otázky novinárov.



"A dúfajme, že signál, ktorý vyslali (Číňania) v prípade sóje a bravčového mäsa, by mohol byť ten správny signál," dodal na konferencii v Indianapolise.



Peking koncom minulého týždňa oznámil, že upustí od dovozných ciel na časť dodávok sóje a bravčového mäsa zo Spojených štátov, ale nešpecifikoval množstvá.



Čínski dovozcovia sóje uzavreli kontrakty na januárové a februárové dodávky z USA približne v objeme 300.000 ton každý z uvedených mesiacov.