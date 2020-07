Trump: Nemecko dlhuje NATO miliardy dolárov

Washington 29. júla (TASR) - Nedostatočnými výdavkami na obranu zdôvodnil v stredu americký prezident Donald Trump plánované stiahnutie takmer 12.000 amerických vojakov z Nemecka. Tie sú totiž výrazne nižšie, než je cieľ Severoatlantickej aliancie (NATO) — dve percentá z HDP.



Trump pred odletom do Texasu podľa agentúry DPA zopakoval, že Nemecko už roky nespĺňa cieľ NATO. "Nemecko zaostáva," povedal. "Nemecko dlhuje NATO miliardy a miliardy dolárov," dodal.



"Nemecko teraz hovorí, že je to zlé pre jeho ekonomiku. No, je to však dobré pre našu ekonomiku," konštatoval Trump.



Americký minister obrany Mark Esper v stredu krátko predtým oznámil, že Spojené štáty stiahnu z Nemecka 11.900 vojakov, čo je výrazne viac, ako doteraz avizovali.



Trump ďalej uviedol, že americkí vojaci sú v Nemecku na jeho ochranu. "A Nemecko za to má platiť. Nemecko za to neplatí. Prečo by sme ich (vojakov) tam mali nechať?" spýtal sa. Spojené štáty by mohli podľa neho tento krok prehodnotiť, "ak by (Nemci) začali platiť svoje účty". Trump tiež Nemecko obvinil, že "už roky" USA zneužíva v oblasti obchodu a armády.



Cieľom NATO je, aby všetky členské štáty na oblasť obrany vyčlenili najmenej dve percentá HDP. Nemecko sa k tomuto cieľu medzičasom priblížilo hodnotou 1,38 percenta. Trump v stredu povedal, že Nemecko dáva na obranu len jedno percento svojho HDP. V prípade USA je to 3,4 percenta HDP.