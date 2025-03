Trump neudelí žiadne výnimky z ciel na oceľ a hliník

Washington 17. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump "nemá v úmysle" udeliť výnimky z ciel na dovoz ocele a hliníka. Povedal to v nedeľu (16. 3.) novinárom na palube vládneho lietadla Air Force One. Potvrdil tiež, že recipročné a sektorové clá budú zavedené 2. apríla. Washington tak smeruje k totálnej obchodnej vojne s hlavnými partnermi. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Trump od nástupu do úradu v januári uvalil clá na viacerých obchodných partnerov. A minulý mesiac zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka z celého sveta. Očakáva, že tento krok pomôže americkému priemyslu, ale zároveň prispieva k eskalácii obchodnej vojny a rozvíril finančné trhy. To vyvoláva obavy, že jeho plány by mohli dostať najväčšiu svetovú ekonomiku do recesie.



Novinárom na palube Air Force One prezident povedal, že neplánuje robiť výnimky z ciel: "Nie, nemám to v úmysle."



A na otázku, či 2. apríla zavedie sektorové a recipročné clá uviedol: "V určitých prípadoch oboje."



Trump už predtým avizoval, že začiatkom apríla zavedie recipročné clá pre priateľov aj nepriateľov USA. Okrem cieľ na oceľ, hliník a autá, budú podľa neho aj ďalšie, keďže sa chce zamerať na viac produktov a obchodných partnerov.



"2. apríl bude pre našu krajinu oslobodzujúcim dňom," vyhlásil.



"Do našej krajiny už prišli miliardy dolárov a veľké peniaze budú prichádzať od 2. apríla," dodal.