Trump nominoval do čela Fedu bývalého člena Rady guvernérov Warsha
Kevina poznám už dlho a nepochybujem o tom, že zostane v pamäti ako jeden z najlepších predsedov Fedu, možno aj najlepší, napísal prezident.
Autor TASR
Washington 30. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že na post šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) nominuje Kevina Warsha, bývalého člena Rady guvernérov inštitúcie, ktorá v Spojených štátoch vykonáva funkcie centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Trump v dlhom príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social ocenil Warshove doterajšie úspechy vrátane jeho pôsobenia vo Federálnom rezervnom systéme. „Kevina poznám už dlho a nepochybujem o tom, že zostane v pamäti ako jeden z najlepších predsedov Fedu, možno aj najlepší,“ napísal prezident. Ak jeho nomináciu potvrdí Senát USA, Warsh by nahradil súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella, ktorého funkčné obdobie na čele americkej centrálnej banky sa má skončiť v máji.
Trump na Powella opakovane útočil pre rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách, pričom vyzýval na ich zníženie s cieľom stimulovať ekonomiku. Centrálna banka, ktorá je zo zákona nezávislá, od Trumpovho opätovného uvedenia do funkcie pred vyše rokom sadzby v niekoľkých krokoch znížila, čo však podľa prezidenta nepostačuje.
