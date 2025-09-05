< sekcia Ekonomika
Trump novým dekrétom znížil dovozné clá na japonské automobily
Nižšie clá na automobily nadobudnú platnosť sedem dní po uverejnení nariadenia.
Autor TASR
Washington/Tokio 5. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal nariadenie o zavedení nižších ciel na dovoz japonských automobilov a iných výrobkov. Namiesto súčasných 27,5 percent bude na autá z Japonska uvalené 15-percentné dovozné clo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Nižšie clá na automobily nadobudnú platnosť sedem dní po uverejnení nariadenia.
Trumpov dekrét uvádza, že Japonsko „pracuje na urýchlenom zavedení 75-percentného zvýšenia nákupov ryže z USA... a nákupov poľnohospodárskych produktov Spojených štátov, vrátane kukurice, sójových bôbov, hnojív, bioetanolu“ a iných amerických produktov v celkovej hodnote osem miliárd dolárov ročne.
Opätovne tiež potvrdzuje, že japonská vláda súhlasila s investíciou 550 miliárd dolárov do projektov v Spojených štátoch, ktoré vyberie americká vláda, dodáva Reuters.
