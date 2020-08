Trump obišiel kongres a podpísal nariadenia o pomoci Američanom

Washington 9. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu podpísal štyri prezidentské nariadenia, ktoré predlžujú niektoré programy na pomoc Američanom zasiahnutým ekonomickými následkami pandémie nového koronavírusu. Splnil tak svoje hrozby, že bude konať, ak sa kongres nedokáže dohodnúť na novom stimulačnom balíku.



Svojimi nariadeniami predlžuje zvýšenú podporu v nezamestnanosti, pozastavuje niektoré dane z príjmov, posúva splácanie študentských pôžičiek a predlžuje federálne moratórium na vysťahovanie z domu alebo bytu.



Trumpove nariadenia však budú čeliť právnym námietkam, keďže predĺženie programov vyžaduje federálne financovanie, ktoré kontroluje kongres. Ich reálny dosah je teda otázny. Nancy Pelosiová, ktorá je šéfkou Snemovne reprezentantov, a Chuck Schumer, líder demokratov v senáte, označili opatrenia za "nefunkčné, slabé a obmedzené".



"Zachránime pracovné miesta Američanov a podporíme amerických pracovníkov," povedal Trump počas tlačovej konferencie.



Uviedol tiež, že zavedie do konca roka daňové prázdniny na príjmy pod 100.000 USD (84.624 eur) ročne a dá ministerstvu financií inštrukcie, aby umožnilo zamestnávateľom odložiť platbu časti niektorých daní, ktoré hradí zamestnanec. Neexistuje však žiadna garancia, že zamestnanci tieto peniaze dostanú.



Trump tiež predlžuje zvýšenú podporu v nezamestnanosti o 400 USD týždenne, pričom federálne štáty by mali z toho hradiť 25 %. Do konca júla bol tento bonus, schválený v marci, na úrovni 600 USD týždenne. Demokrati vyhlásili, že nepodporia žiadny nový balík stimulov, ak sa nepredĺži zvýšenie podpory o 600 USD týždenne. Republikáni navrhli zvýšenie podpory o 200 USD týždenne s platnosťou do konca septembra.



Rokovania v kongrese o novom balíku pomoci sa dostali do slepej uličky v piatok (7. 8.), keď hlavnými spornými bodmi bola práve spomínaná výška podpory v nezamestnanosti a požiadavka demokratov týkajúca sa federálnej pomoci štátom. Demokrati požadujú rozsiahly balík v hodnote okolo 3 biliónov USD, pričom republikáni navrhli balík v hodnote 1 bilióna USD.



Trump a jeho administratíva chcú nariadeniami ukázať, že dokážu konať aj bez kongresu, aj keď je otázna ich skutočná účinnosť.



(1 EUR = 1,1817 USD)