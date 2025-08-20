Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Ekonomika

Trump obvinil členku Rady guvernérov Fedu z hypotekárneho podvodu

.
Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Obvinil ju z pokusu o hypotekárny podvod, pričom sa odvolal na stanovisko šéfa Federálnej agentúry pre financovanie bývania (FHFA).

Autor TASR
Washington 20. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyzval guvernérku Federálneho rezervného systému (Fed) Lisu Cookovú na rezignáciu. Obvinil ju z pokusu o hypotekárny podvod, pričom sa odvolal na stanovisko šéfa Federálnej agentúry pre financovanie bývania (FHFA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Cooková musí rezignovať, okamžite!,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social a pripojil odkaz na správu agentúry Bloomberg, podľa ktorej guvernérka Fedu čelí obvineniam z poskytnutia nepravdivých vyhlásení s cieľom získať výhodnejšie podmienky financovania pri obchodoch s nehnuteľnosťami. Agentúra odkázala na šéfa FHFA, ktorý naliehal na ministerstvo spravodlivosti, aby Cookovú prešetrilo v súvislosti s údajným hypotekárnym podvodom.

Riaditeľ FHFA Bill Pulte v stredu na sociálnej sieti napísal, že Cooková si určila byt v Atlante ako svoje hlavné bydlisko po tom, čo si vzala pôžičku na svoj dom v Michigane, ktorý tiež deklarovala ako svoje hlavné bydlisko. Pulte zverejnil aj časť svojho listu generálnej prokurátorke USA Pam Bondiovej, v ktorom uviedol, že FHFA má k dispozícii dokumenty týkajúce sa dvoch pôžičiek, ktoré si Cooková údajne vzala v júni a júli 2021. „Musí odísť, pretože to, čo urobila, je dôvodom na prepustenie,“ napísal Pulte v samostatnom príspevku.

Trump opakovane kritizoval Fed a jeho šéfa Jeromea Powella za neochotu zvýšiť úrokové sadzby. Naposledy ho v utorok (19. 8.) obvinil, že svojou politikou zhoršuje situáciu na realitnom trhu. Cooková je členkou Rady guvernérov Fedu, ktorý rozhoduje o nastavení úrokových sadzieb.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?