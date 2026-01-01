< sekcia Ekonomika
Trump odložil o rok zvýšené clá na niektoré druhy nábytku
Autor TASR
Washington 1. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump posunul o rok plánované zvýšenie ciel na niektoré druhy nábytku. Odklad nariadil krátko predtým, ako mali nové clá vo štvrtok nadobudnúť účinnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Clá na produkty, ako sú kuchynské skrinky a čalúnený nábytok v rozpätí od 10 % do 25 % Spojené štáty uplatňujú od októbra minulého roka. K 1. januáru 2026 sa mali zvýšiť na 30 % až 50 %. „Vzhľadom na pokračujúce produktívne rozhovory týkajúce sa dovozu drevených výrobkov prezident odkladá zvýšenie ciel, aby umožnil ďalšie rokovania s inými krajinami,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení.
Trumpova administratíva svoju colnú politiku odôvodňuje snahou o podporu domáceho priemyslu a ochranu národnej bezpečnosti. Vyššie sadzby, ktoré mali pôvodne nadobudnúť účinnosť vo štvrtok, by ovplyvnili dovoz z krajín ako Vietnam a Čína, ktoré sú kľúčovými producentmi nábytku dovážaného do Spojených štátov.
