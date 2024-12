Trump odmietol prevzatie U.S. Steel japonským konkurentom Nippon Steel

Washington 3. decembra (TASR) - Zvolený americký prezident Donald Trump zopakoval, že najväčšej japonskej oceliarskej spoločnosti Nippon Steel nedovolí, aby prevzala svojho amerického konkurenta U. S. Steel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump v rámci volebnej kampane opakovane vyhlasoval, že transakciu, ktorú schválili akcionári a predstavenstvá oboch spoločností, v prípade návratu do Bieleho domu zablokuje. Trump je zástanca protekcionistickej hospodárskej politiky a obchodným partnerom USA sa vyhráža novými sankčnými clami, aké zaviedol počas svojho prvého funkčného obdobia.



"Absolútne odmietam, aby kedysi veľkú a silnú spoločnosť U. S. Steel odkúpila zahraničná korporácia," napísal Trump v pondelok (2. 12.) na sociálnej sieti Truth Social. "Prostredníctvom série daňových stimulov a ciel spravíme z U. S. Steel opäť silnú a veľkú spoločnosť, a to rýchlo," dodal Trump.



Americké oceliarne U. S. Steel, pod ktoré patrí na Slovensku podnik U. S. Steel Košice, by mal v rámci akvizície, oznámenej v decembri minulého roka, prevziať za takmer 15 miliárd dolárov (14,28 miliardy eur) japonský koncern Nippon Steel. Zúčastnené strany v čase zverejnenia dohody uviedli, že s dokončením transakcie počítajú v druhom alebo treťom štvrťroku 2024.



Predaj U. S. Steel pod tlakom vplyvných odborov odmietol aj úradujúci prezident Joe Biden. Biely dom v apríli vyhlásil, že je kriticky dôležité, aby železiarne zostali americkou spoločnosťou v americkom vlastníctve. Spoločnosť Nippon Steel sa zaviazala, že po akvizícii nezruší žiadne pracovné miesta, dodrží všetky dohody medzi odbormi a U. S. Steel, ako aj presunie svoju centrálu v USA do Pittsburghu, kde sídli U. S. Steel.



(1 EUR = 1,0507 USD)