Trump ohlásil obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom

Washington/Londýn 8. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome, na ktorej sa telefonicky zúčastnil aj britský premiér Keir Starmer, ohlásil obchodnú dohodu s Spojeným kráľovstvom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, DPA a Reuters.



Podľa Trumpa ide o „historickú dohodu“ s jedným z najbližších spojencov USA. Jej detaily sa dohodnú v najbližších týždňoch, dodal americký prezident.



Britský premiér Keir Starmer označil obchodnú dohodu s USA za „fantastickú“. Je to „historický deň“, povedal Starmer počas telefonického rozhovoru s Trumpom. Dohoda podľa neho podporí obchod medzi oboma krajinami a vytvorí pracovné miesta.



Dohoda počíta s lepším prístupom na trh pre americký export, najmä v oblasti poľnohospodárstva, uviedol Trump. Mala by výrazne uľahčiť prístup na britský trh pre takmer všetky produkty amerických poľnohospodárov. Ako príklad uviedol americké hovädzie mäso. Okrem toho má Veľká Británia znížiť alebo odstrániť mnohé ďalšie obchodné bariéry, ktoré nemajú nič spoločné s clami.



Pre administratívu Donalda Trumpa je to prvá dohoda s dôležitým obchodným partnerom odvtedy, čo Trump zaviedol rozsiahle sankčné clá. Na dovoz ocele a hliníka, ako aj automobilov a autodielov zo Spojeného kráľovstva boli zavedené clá vo výške 25 %.



Obchodná dohoda znižuje clá na dovoz áut z Británie do USA na 10 % a eliminuje clá na oceľ a hliník, uviedli britskí predstavitelia. Na export motorov a súčiastok pre lietadlá koncernu Rolls Royce by sa podľa informácií nemali vzťahovať žiadne clá. Na oplátku majú britské aerolínie kúpiť lietadlá amerického výrobcu Boeing.