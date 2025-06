Trump opäť kritizoval šéfa Fedu za to, že ešte neznížil úrokové sadzby

Washington 18. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu opäť kritizoval Jeromeho Powella, šéfa Federálneho rezervného systému (Fed), za to, že ešte neznížil úrokové sadzby. A trval na tom, že sa netreba obávať zvyšovania cien. TASR o tom informuje na základe správ AFP a businesstimes.



V stredu večer sa pritom očakáva ďalšie rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách. Trump pred oznámením rozhodnutia vyjadril nespokojnosť s Powellovým vedením centrálnej banky. A označil jeho výkon za sklamanie napriek tomu, že Powella sám vymenoval do funkcie počas svojho predchádzajúceho prezidentského obdobia.



„Odviedol by som oveľa lepšiu prácu,“ povedal Trump novinárom pri odhaľovaní nových stožiarov pred Bielym domom. Prezident označil dokonca Powella za hlúpeho. „Máme hlúpeho človeka, úprimne povedané, vo Fede, dnes pravdepodobne nezníži úroky,“ vyhlásil Trump niekoľko hodín predtým, ako by mal Fed zverejniť svoje najnovšie rozhodnutie o úrokových sadzbách. „Nemáme žiadnu infláciu, máme len úspech a rád by som videl, ako úrokové sadzby klesajú,“ dodal s odkazom na obavy zo zvýšenia inflácie po zavedení ciel v USA. Podľa Trumpa by zníženie úrokových sadzieb podporilo ekonomiku a ušetrilo by jej miliardy dolárov.



Analytici očakávajú, že Fed v stredu ponechá úrokové sadzby opäť nezmenené v pásme 4,25 - 4,50 %, kým sa rast cien udržateľne neochladí.



Trump v predchádzajúcich mesiacoch zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut zo zahraničia a plošné clo vo výške 10 % na zvyšok dovozu. Pohrozil tiež recipročnými clami krajinám, ktoré generujú prebytok v obchode s USA. Toto rozhodnutie odložil do 9. júla, aby umožnil rokovania.



Medziročný rast spotrebiteľských cien v USA sa v máji zrýchlil len mierne, na 2,4 % z aprílových 2,3 %, čo poukazuje na zatiaľ obmedzený vplyv ciel. Ekonómovia však upozorňujú, že potrvá niekoľko mesiacov, kým sa clá pretavia do spotrebiteľských cien a Fed pri úpravách úrokových sadzieb postupuje opatrne.



„Fed by už teraz nepochybne škrtol úroky, nebyť neistoty ohľadom ciel a nedávnej eskalácie napätia na Blízkom východe,“ povedal hlavný ekonóm KPMG Benjamin Shoesmith.



Vyhliadky na vyššiu infláciu pravdepodobne udržia centrálnu banku vo „vyčkávacom režime po väčšinu tohto roka,“ dodal.