< sekcia Ekonomika
Trump opäť pohrozil, že na filmy vyrobené v zahraničí uvalí clá
Analytici upozorňujú, že množstvo filmov sa vyrába v spolupráci s inými krajinami.
Autor TASR
Washington 29. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že uvalí stopercentné dovozné clá na všetky filmy vyrábané v zahraničí. Zopakoval tak varovania spred štyroch mesiacov. Informovali o tom agentúra Reuters a DPA.
Na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump uviedol, že „Spojeným štátom ich filmový biznis ostatné štáty ukradli“. Vysokými clami v prípade produkcie filmov v zahraničí pohrozil už v máji, pričom vtedy vyhlásil, že „americký filmový priemysel zomiera veľmi rýchlou smrťou, pretože ostatné krajiny ponúkajú všetky možné stimuly, aby odlákali filmárov a štúdiá zo Spojených štátov.“ Podľa Trumpa to „predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť“.
Detaily svojich plánov však nezverejnil. Biely dom na otázku agentúry Reuters, ako mieni administratíva tieto clá implementovať, nereagoval. Vyjadriť sa nechceli ani zástupcovia filmových štúdií ako Warner Bros Discovery či Paramount Skydance.
Analytici upozorňujú, že množstvo filmov sa vyrába v spolupráci s inými krajinami. Navyše, nejde o bežný tovar dovážaný klasickým spôsobom. To znamená, že vláda bude musieť stanoviť spôsob ich ohodnotenia, a či je vôbec možné považovať výrobu filmu za dovoz.
Na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump uviedol, že „Spojeným štátom ich filmový biznis ostatné štáty ukradli“. Vysokými clami v prípade produkcie filmov v zahraničí pohrozil už v máji, pričom vtedy vyhlásil, že „americký filmový priemysel zomiera veľmi rýchlou smrťou, pretože ostatné krajiny ponúkajú všetky možné stimuly, aby odlákali filmárov a štúdiá zo Spojených štátov.“ Podľa Trumpa to „predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť“.
Detaily svojich plánov však nezverejnil. Biely dom na otázku agentúry Reuters, ako mieni administratíva tieto clá implementovať, nereagoval. Vyjadriť sa nechceli ani zástupcovia filmových štúdií ako Warner Bros Discovery či Paramount Skydance.
Analytici upozorňujú, že množstvo filmov sa vyrába v spolupráci s inými krajinami. Navyše, nejde o bežný tovar dovážaný klasickým spôsobom. To znamená, že vláda bude musieť stanoviť spôsob ich ohodnotenia, a či je vôbec možné považovať výrobu filmu za dovoz.