Trump opäť útočí na Fed

Požaduje zníženie kľúčovej sadzby o jeden percentuálny bod.

Washington 19. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump stupňuje svoje útoky na centrálnu banku (Fed). Požaduje, aby Fed znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o celý percentuálny bod, aby pomohol svetovej ekonomike. Dolár je podľa neho príliš silný.



"Hlavná sadzba Fedu by sa mala v skutočne krátkom čase znížiť minimálne o 100 bázických bodov, k tomu ešte nejaké kvantitatívne uvoľnenie," uviedol Trump na Twitteri. "Ak sa to stane, naša ekonomika bude na tom ešte lepšie a výrazne a rýchlo to podporí svetovú ekonomiku - to je dobré pre každého!" doplnil.



Fed znížil kľúčovú sadzbu v júli prvýkrát za desať rokov a signalizoval, že je ochotný ešte viac uvoľniť menovú politiku, ak to bude potrebné. Ako dôvod uviedol spomaľovanie globálneho rastu a Trumpovu obchodnú vojnu s Čínou. Obavy týkajúce sa vyhliadok ekonomiky spôsobili turbulencie na finančných trhoch a pád výnosov vládnych dlhopisov.



Navyše výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády boli v stredu (14. 8.) prvýkrát od roku 2007 nižšie ako výnosy 2-ročných dlhopisov. To znamená, že prirážka 10-ročných dlhopisov voči 2-ročným sa dostala do mínusu. Tento zvláštny fenomén je považovaný za spoľahlivý indikátor blížiacej sa recesie. Inverzia tejto časti výnosovej krivky totiž predchádzala každú recesiu počas uplynulých 50 rokov. V priemere sa podľa expertov recesia objaví približne o 22 mesiacov po inverzii.



To podporilo očakávania, že Fed opäť zníži úrokové sadzby. Trump už predtým požadoval od Fedu, aby skresal hlavnú sadzbu o 1 percentuálny bod a obnovil program nákupu dlhopisov.



Trump opakovane útočí na Fed, ktorý je politicky nezávislou inštitúciou. Jeho kritiku si vyslúžilo predovšetkým zvyšovanie úrokových sadzieb vlani. V decembri 2018 dokonca podľa mediálnych správ uvažoval o odvolaní šéfa Fedu Jeroma Powella.