Trump oslávil správu o raste pracovných miest

Washington 6. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oslávil správu o náraste zamestnanosti v USA. Ukázala totiž, že v krajine minulý mesiac aj počas pandémie nového koronavírusu pribudlo viac ako 2,5 milióna pracovných miest. Trump zároveň predpovedal, že americká ekonomika sa do roku 2021 zotaví z tzv. koronakrízy.



Na ilustráciu, v apríli prišli USA o 20,687 milióna pracovných miest. "Prinášame späť naše pracovné miesta," povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome a dodal, že na budúci rok očakáva opäť hospodársky rast.



Trump, ktorý sa spoliehal, že silná ekonomika pred prezidentskými voľbami v novembri zvýši jeho šance na opätovné zvolenie, uviedol, že ak by demokrati získali Biely dom, oživenie hospodárstva by mohli brzdiť vyššie dane a uskutočnenie plánov na ochranu klímy.



Prezident to vyhlásil po tom, ako ministerstvo práce zverejnilo správu o vývoji zamestnanosti v máji, ktorá ukázala nárast počtu pracovných miest a pokles miery nezamestnanosti na 13,3 % zo 14,7 % v apríli.



Ekonómovia pritom očakávali, že sa miera nezamestnanosti v máji zvýši a priblíži sa k hranici 20 % po tom, ako milióny prepustených požiadali o podporu.



Trump pred voľbami zápasí s pandémiou a jej dôsledkami. Blokády totiž zastavili ekonomiku a približne 40 miliónov Američanov zostalo bez práce.



Prezident od polovice apríla vyvíja tlak na štátne a miestne úrady, aby zrušili obmedzenia, ktoré majú spomaliť šírenie vírusu. Ochoreniu COVID-19 už pritom podľahlo viac ako 108.000 Američanov a infikovalo sa ním viac ako 1,88 milióna ľudí.