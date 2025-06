Trump označil telefonický rozhovor s čínskym prezidentom za pozitívny

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok označil svoj prvý telefonický rozhovor s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom od návratu do úradu za „veľmi pozitívny“. Oznámil, že obe krajiny budú viesť obchodné rokovania v nádeji, že sa dostanú zo slepej uličky v otázke ciel a globálnych dodávok vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Zhruba 90-minútový rozhovor sa sústredil na realizáciu nedávno dosiahnutej obchodnej dohody medzi USA a Čínou.



Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social napísal, že „už by nemali existovať žiadne otázky týkajúce sa vzácnych zemín“. To naznačuje, že obe strany dosiahli určité porozumenie v súvislosti s kritickými materiálmi, ktoré sa používajú v celej škále technologických produktov, od elektroniky po obranné systémy.



Zatiaľ čo konkrétne detaily obchodnej dohody stále nie sú známe, Trump naznačil, že už čoskoro dôjde k stretnutiam na vysokej úrovni. „Naše tímy sa čoskoro stretnú na mieste, ktoré bude ešte určené,“ napísal Trump na Truth Social. Americkú stranu budú na rokovaniach zastupovať minister financií Scott Bessent, minister obchodu Howard Lutnick a americký obchodný zástupca Jamieson Greer.



Trump poznamenal tiež, že diskusia bola zameraná výlučne na obchod a o Rusku, Ukrajine alebo Iráne sa nehovorilo. Trump dodal, že ho Si Ťin-pching pozval na štátnu návštevu Číny. Toto pozvanie prijal a oplatil. „Ako prezidenti dvoch veľkých národov sa na to obaja tešíme,“ uviedol.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí zase vo štvrtok informovalo, že telefonát inicioval Trump a že Si Ťin-pching požiadal amerického prezidenta, aby „odstránil negatívne opatrenia“, ktoré USA prijali voči Číne. Pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy, Si Ťin-pching povedal Trumpovi, že obe strany musia „prevziať kormidlo a nastaviť správny kurz“, dodalo ministerstvo.