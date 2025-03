Trump oznámil 25-percentné clá na dovoz áut vyrobených mimo USA

Washington 26. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vo Washingtone oznámil zavedenie 25-percentných ciel na dovoz všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené na území Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.



„To, čo sa chystáme urobiť, je 25-percentné clo na všetky autá, ktoré nie sú vyrobené v Spojených štátoch. Ak sú vyrobené v USA, je to úplne bez cla,“ uviedol na tlačovej konferencii. Účinnosť nadobudnú 2. apríla, spresnil Trump.



Clá by sa mali vzťahovať na hotové automobily, ale nie na automobilové súčiastky, píše americký denník The Washington Post. Ďalšie clá majú byť oznámené budúci týždeň. Biely dom tvrdí, že tento krok podporí domácu výrobu.



Trump od návratu do prezidentského úradu koncom januára už uvalil clá na hlavných obchodných partnerov USA - Kanadu, Mexiko a Čínu. Zároveň zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka z celého sveta.



Clá pre automobilový priemysel budú ďalšou ranou pre firmy v tomto odvetví, ktoré už čelia neistote a predchádzajúcej vlne ciel. Podľa ekonómov by mohli zvýšiť náklady výrobcov, ktorí, ak ich nedokážu absorbovať, môžu ich preniesť na spotrebiteľov. Okrem automobilového priemyslu Trump plánuje aj rozsiahle clá pre odvetvia, ako sú farmaceutický a polovodičový priemysel.