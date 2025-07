Trump oznámil clá pre BRICS vo výške 10 %

Washington 7. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu (6. 7.) večer oznámil, že členovia skupiny BRICS budú čeliť clu vo výške 10 % pre ich údajne protiamerické politiky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a portálu businesstimes.



Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social uviedol tiež, že od pondelka začne o 12.00 h miestneho času vo Washingtone posielať listy obchodným partnerom o návrhu ciel na ich export do USA.



Čo sa týka ciel pre zoskupenie BRICS Trump uviedol, že „každej krajine, ktorá sa pripojí k protiamerickej politike BRICS, bude účtované doplňujúce clo 10 % a nebudú žiadne výnimky“.



Trump opakovane kritizoval blok, ktorý sa zo zakladajúcich členov Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Južnej Afriky vlani rozšíril o Egypt, Indonéziu, Irán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Vyčíta mu jeho úsilie o vývoj nových obchodných alternatív voči Spojeným štátom.



Jadrom tohto úsilia mal byť pokus o vytvorenie meny BRICS, ktorá by mohla slúžiť ako alternatíva k americkému doláru, hoci blok nedávno signalizoval, že takéto plány nemá.



Trump oznámil clá pre BRICS krátko po tom, ako odložil termín na zavedenie tzv. recipročných ciel z 9. júla na 1. augusta. Trump predtým stanovil 9. júl ako termín na dosiahnutie dohôd o obchode s krajinami, ktoré vykazujú obchodný prebytok s USA. Spojené štáty zatiaľ uzavreli dohody iba so Spojeným kráľovstvom, Čínou a Vietnamom.



Zoskupenie BRICS predstavuje približne polovicu svetovej populácie a podieľa sa 40 % na výkone svetovej ekonomiky. Členovia BRICS v spoločnom vyhlásení na záver svojho samitu v nedeľu vyjadrili „vážne obavy z nárastu jednostranných colných“ opatrení a uviedli, že clá by mohli poškodiť globálnu ekonomiku.



Skupina BRICS, ktorá vznikla pred dvoma desaťročiami ako fórum pre rýchlo rastúce ekonomiky, sa začala považovať za čínsku protiváhu USA a európske mocnosti. Ale po tom, ako sa skupina rozšírila o Irán, Saudskú Arábiu a ďalšie krajiny, má problém dosiahnuť zmysluplný konsenzus v otázkach od vojny v Gaze až po spochybňovanie globálnej dominancie USA.



Ukázal to aj fakt, že saudskoarabský minister zahraničných vecí, podľa zdroja z brazílskej vlády, úplne vynechal nedeľné diskusie. Saudská Arábia je dlhoročným obchodným partnerom a spojencom USA.



Samit BRICS vyzval tiež na reguláciu umelej inteligencie. Táto technológia podľa zoskupenia nemôže byť výsadou len bohatých krajín. Komerčnému sektoru umelej inteligencie v súčasnosti dominujú americkí technologickí giganti, ale kapacity Číny a ďalších krajín sa rýchlo rozvíjajú.