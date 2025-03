Trump oznámil clo pre krajiny, ktoré kupujú venezuelskú ropu a plyn

Washington 24. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že zavedie plošné clo vo výške 25 % pre každú krajinu, ktorá kupuje ropu alebo plyn z Venezuely. Toto "sekundárne clo" nadobudne účinnosť 2. apríla, uviedol v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Od januára, keď sa Trump vrátil do Bieleho domu, zaviedol clá pre amerických spojencov aj nepriateľov v snahe posilniť ekonomiku prostredníctvom finančného mechanizmu.



"Venezuela bola veľmi nepriateľská voči Spojeným štátom a slobodám, ktoré vyznávame," napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.



"Preto každá krajina, ktorá nakupuje ropu a/alebo plyn z Venezuely, bude nútená zaplatiť Spojeným štátom clo vo výške 25 % za akýkoľvek obchod, ktorý s našou krajinou uskutoční."



Trump povedal, že Spojené štáty zavedú sekundárne clá na krajiny nakupujúce venezuelskú ropu "z mnohých dôvodov vrátane skutočnosti, že účelovo poslala do Spojených štátov desaťtisíce kriminálnikov".



"Všetka dokumentácia bude podpísaná a zaregistrovaná a clá začnú platiť 2. apríla 2025, v Deň oslobodenia USA," napísal Trump.



Trump tak označuje deň, keď majú vstúpiť do platnosti recipročné clá pre všetkých, ktorí zaviedli clo na dovoz z USA. Chce tak "napraviť praktiky v obchode, ktoré Washington považuje za neférové".



Trump už uvalil clá na hlavných obchodných partnerov vrátane Číny, Kanady a Mexika, pričom ako dôvod uviedol nerovnováhu v obchode a ich neschopnosť zastaviť prílev smrtiaceho fentanylu do Spojených štátov.



Začiatkom marca USA poskytli energetickému gigantu Chevron jeden mesiac na zastavenie svojich operácií vo Venezuele, čo zasadí ťažkú ranu krajine, ktorá zápasí s nedostatkom peňazí.