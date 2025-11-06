< sekcia Ekonomika
Trump oznámil dohody o znížení cien niektorých liekov na chudnutie
Podľa administratívy sa poistné krytie liekov na obezitu od budúceho roka rozšíri aj na pacientov v programe Medicare.
Autor TASR
Washington 6. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil dohody s farmaceutickými gigantmi Eli Lilly a Novo Nordisk o znížení cien niektorých populárnych liekov, ktoré potláčajú chuť do jedla. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.
Obe spoločnosti „súhlasili, že budú ponúkať svoje populárne lieky (Zepbound a Wegovy) s drastickými zľavami,“ povedal Trump. Ide o lieky novej generácie liekov, ktorých popularita v uplynulých rokoch prudko vzrástla. Ale prístup k týmto liekom je pre pacientov problematický pre ich vysokú cenu, približne 500 USD (433,54 eura) mesačne pri vyšších dávkach. A poistné krytie je slabé a nejednotné.
Podľa administratívy sa poistné krytie liekov na obezitu od budúceho roka rozšíri aj na pacientov v programe Medicare, pričom niektoré nižšie ceny sa postupne zavedú aj pre pacientov bez poistného krytia. Počiatočné dávky nových verzií liekov vo forme tabletiek budú stáť 149 USD mesačne, ak budú schválené. „Zachráni to životy, zlepší zdravie miliónov a miliónov Američanov,“ oznámil Trump v Oválnej pracovni.
Ide o najnovší pokus Trumpovej administratívy o zníženie cien liekov v snahe riešiť obavy voličov o životné náklady. Výrobcovia liekov Pfizer a AstraZeneca sa nedávno dohodli s vládou v USA na redukcii cien liekov na predpis výmenou za poskytnutie úľav z ciel.
No v prípade všetkých týchto dohôd nie je jasné, do akej miery spotrebitelia pocítia pokles cien. Tie sa môžu líšiť v závislosti od konkurencie a poistného krytia.
(1 EUR = 1,1533 USD)
