< sekcia Ekonomika
Trump oznámil nové clá na dovoz dreva a výrobkov z dreva
Podľa vyhlásenia Bieleho domu sa bude uplatňovať clo vo výške 10 % na rezivo a 25 % na kuchynské skrinky, kúpeľňové skrinky a čalúnený drevený nábytok.
Autor TASR
Washington 30. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok (29. 9.) večer oznámil nové clá na dovoz dreva a výrobkov z dreva. Podľa vyhlásenia Bieleho domu sa bude uplatňovať clo vo výške 10 % na rezivo a 25 % na kuchynské skrinky, kúpeľňové skrinky a čalúnený drevený nábytok. Clá majú nadobudnúť účinnosť 14. októbra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Biely dom ďalej oznámil, že clá sa od 1. januára zvýšia na 30 % na čalúnené drevené výrobky a na 50 % na kuchynské a kúpeľňové skrinky dovážané z krajín, ktoré so Spojenými štátmi neuzatvoria obchodné dohody. Clá na výrobky z dreva dovážené z EÚ a Japonska by však nemali presiahnuť 15 %.
Najväčšími vývozcami nábytku do Spojených štátov sú v súčasnosti Vietnam, Kanada, Čína a Mexiko.
Biely dom ďalej oznámil, že clá sa od 1. januára zvýšia na 30 % na čalúnené drevené výrobky a na 50 % na kuchynské a kúpeľňové skrinky dovážané z krajín, ktoré so Spojenými štátmi neuzatvoria obchodné dohody. Clá na výrobky z dreva dovážené z EÚ a Japonska by však nemali presiahnuť 15 %.
Najväčšími vývozcami nábytku do Spojených štátov sú v súčasnosti Vietnam, Kanada, Čína a Mexiko.