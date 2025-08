Trump plánuje na farmaceutické výrobky clo až vo výške 250 %

Washington 5. augusta (TASR) - Americké clá na dovoz farmaceutických výrobkov by mohli dosiahnuť až 250 %. Uviedol to v utorok americký prezident Donald Trump s tým, že spočiatku budú nižšie, postupne sa však budú zvyšovať. TASR o tom informuje na základe správy portálu spravodajskej televízie CNBC.



„Spočiatku začneme s nižším clom, avšak do roka, maximálne 1,5 roka sa clo zvýši na 150 % a potom na 250 %,“ uviedol Trump v rozhovore pre CNBC s tým, že chce, aby sa farmaceutické produkty vyrábali v USA.



Najnovšia horná hranica cla na farmaceutické výrobky je zatiaľ najvyššia, akou Trump hrozí. V júli oznámil, že clá na tieto výrobky by mohli dosiahnuť 200 %. Americký prezident však podľa CNBC opakovane hrozil vysokými clami a neskôr svoj postoj zmenil, takže zatiaľ nie je isté, či svoju hrozbu v podobe 250-percentných ciel aj skutočne splní.