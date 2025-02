Trump plánuje oznámiť recipročné clá

Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje oznámiť vo štvrtok "recipročné clá" pre obchodných partnerov, čím otvorí nové fronty v obchodnej vojne. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Má ísť o colné sadzby na dovoz na úrovni ciel, ktoré iné krajiny uvalili na americký tovar.



Analytici varovali, že recipročné clá by mohli priniesť rozsiahle zvýšenie ciel pre rozvíjajúce sa ekonomiky, ako sú India a Thajsko, ktoré majú tendenciu mať vyššie colné sadzby na americký tovar.



Krajiny ako Južná Kórea, ktoré majú obchodné dohody s Washingtonom, sú týmto krokom menej ohrozené, domnievajú sa analytici.



Trump počas predvolebnej kampane sľúbil odvetu v štýle "oko za oko, tarifa za tarifu". To znamená, že ak napríklad India zavedie clo vo výške 25 % na americké autá, USA budú mať tiež 25-percentné clo na dovoz áut z Indie.



Trump odôvodňuje zavedenie recipročných ciel snahou zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s exportom z USA, čo by mohlo nepriamo riešiť aj nerovnováhu obchodu USA s partnerskými krajinami, uviedli analytici spoločnosti Nomura.



Spomedzi ázijských ekonomík má India priemerné efektívne clo na americký export vo výške 9,5 %, zatiaľ čo na indický export do USA sa vzťahuje clo vo výške 3 %.



Thajsko má priemernú colnú sadzbu 6,2 % a Čína 7,1 % na americké produkty.



Vyššie clá často zavádzajú chudobnejšie krajiny, ktoré ich využívajú ako nástroj príjmov a ochrany, pretože majú menej zdrojov na zavedenie necolných prekážok, ako je regulačný protekcionizmus, povedal pre agentúru AFP viceprezident Cato Institute pre všeobecnú ekonomiku Scott Lincicome.



Zostáva nejasné, či Trump vníma recipročné clá ako alternatívu k univerzálnemu clu vo výške 10 až 20 %, ktoré sľúbil pred minuloročnými prezidentskými voľbami v USA, alebo ako samostatnú politiku.