Trump plánuje rozšíriť vývoz LNG a zvýšiť ťažbu ropy

Washington 25. novembra (TASR) - Zvolený americký prezident Donald Trump plánuje v prvých dňoch po nástupe do úradu navrhnúť rozsiahle zmeny v energetickej politike. Ich súčasťou bude uvoľnenie podmienok pre vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) a rozšírenie ťažby ropy na pozemkoch v správe federálnej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Republikán Trump tiež plánuje zrušiť niektoré kľúčové právne predpisy a nariadenia úradujúceho prezidenta Joea Bidena v oblasti ochrany klímy, ako sú daňové úľavy pre elektrické vozidlá a sprísnené normy pre elektrárne, ktorých cieľom je postupné ukončenia využívania uhlia a zemného plynu. Trump by mohol hneď po nástupe do úradu symbolicky obnoviť povolenie na výstavbu ropovodu Keystone, ktoré demokrat Biden zablokoval v prvý deň svojho pôsobenie v Bielom dome, uviedli zdroje.



Mnohé časti plánu budú musieť prejsť legislatívnym procesom v Kongrese alebo posúdením zo strany regulačných úradov, čo si môže vyžiadať určitý čas. Trump už vyhlásil, že hneď v prvý deň svojho pôsobenia v úrade vyhlási stav núdze v energetike, vďaka čomu by mohol tieto prekážky obísť a zaviesť niektoré zmeny v zrýchlenom konaní.