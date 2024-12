Trump po nástupe do úradu neodvolá Powella, šéfa centrálnej banky Fed

Washington 8. decembra (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump sa po nástupe do úradu v januári 2025 nepokúsi odvolať Jeroma Powella, predsedu Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky. Vyhlásil to v rozhovore pre televíziu NBC, prvom formálnom rozhovore od novembrových prezidentských volieb. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, AFP a Bloomberg.



"Nie, nemyslím si to," povedal Trump v rozhovore pre NBC News, ktorý bol odvysielaný v nedeľu, v rekcii na otázku moderátorky Kristen Welkerovej, či sa pokúsi vymeniť Powella, keďže s ním mal v minulosti nezhody v otázke úrokových sadzieb.



Powell pritom minulý mesiac povedal, že odmietne opustiť úrad pred skončením funkčného obdobia, ak by sa ho Trump pokúsil zosadiť. A je pripravený brániť nezávislosť Fedu pred politickým tlakom, pričom trvá na tom, že nastupujúci prezident nemá právomoc vyhodiť jeho ani iných vedúcich predstaviteľov centrálnej banky pred koncom ich funkčného obdobia.



Trump vymenoval Powella za predsedu Fedu začiatkom roka 2018, aby nahradil Janet Yellenovú, ktorá sa neskôr stala ministerkou financií vo vláde prezidenta Joea Bidena. Prezident Biden Powella po skončení prvého funkčného obdobia opäť vymenoval za šéfa Fedu.



Vzťah medzi Trumpom a Powellom sa však zhoršil, pričom Trump počas svojho prvého funkčného obdobia často útočil na Fed a jeho šéfa za politické rozhodnutia centrálnej banky.



Trumpove útoky na Fed "prelomili" desaťročia zaužívanú prax, keď sa prezidenti vyhýbali priamej kritike centrálnej banky, ktorá funguje s právnou nezávislosťou a podlieha dohľadu Kongresu.



Trump však ešte pred voľbami, v októbri, v rozhovore pre Bloomberg News povedal, že podľa jeho názoru prezident má "právo vyjadriť sa k tomu, či by sa úrokové sadzby mali zvýšiť, alebo znížiť".



Trump v rozhovore pre NBC pripustil tiež, že sa nemôže zaručiť, že spotrebiteľské ceny v USA nestúpnu, ak zavedie clá na dovoz. Životné náklady boli pritom hlavnou témou novembrových prezidentských volieb.